Coronavirus: Sale a 54 numero morti in Valle d'Aosta

Cresce ancora il numero di morti provocati dal coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta . Secondo il bollettino dell'Unità di crisi i decessi sono 54 (ieri erano 50), di cui 37 uomini e 17 donne (età tra 60 e 98 anni).

I contagiati sono 574, tra cui 108 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (26 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono sempre due. Infine sono 2.614 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Covid-19, i casi in Italia alle ore 18 del 31marzo

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale i casi totali sono 105792, al momento sono 77635 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 15729.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28192, in terapia intensiva 4023, mentre 45420 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 12428, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.