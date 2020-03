Piccoli Azionisti al Vaglio della politica

A 24 ore e più dalla firma del decreto che concede aiuti ai Comuni per l’emergenza sociale che lacrisi del Coronavirus sta generando, ecco che arriveranno anche risorse per la Valle d’Aosta,destinati ai singoli Comuni.

Da una parte il provvedimento è stato presentato come una grandemanovra in aiuto alle fasce più povere, dall’altra denigrata e ricondotta a mera elemosina rispettoad un problema ben più grande.Una cosa è certa, l’alchimia formale che ha messo in atto il duo “Conte & Gualtieri” non deve certo stupire: ci hanno venduto un anticipo di stanziamento dei fondi di solidarietà comunale come risorse fresche, proprio quelle sì che mancano. Ma anche chez nous, senza sapere cosa avessero in mente i due alchimisti romani, a livello regionale, seppur con lentezza preoccupante, qualcosa simuove (e si muoverà) per l’ambito comunale.

Una delle proposte sul tavolo dei consiglieri regionali, che mai hanno presenziato così tanto ai lavori della commissione bilancio, è proprio quella di agevolazioni sui tributi comunali per sostenere quelle categorie più a rischio, tra cui cisono i commercianti ed i piccoli artigiani. Il grido della Confcommercio non è e non deve passare inosservato e qualcosa deve essere fatto.

Ma si sa che la politica da spettacolo a volte, divertente o triste che sia, e come in tutti gli spettacoli ci sono sempre protagonisti e prime comparse.

Courmayeur è da sempre (e purtropponegli ultimi anni ancor di più) un ottimo palcoscenico per chi vuole far vedere che la sa più lunga. Così, proprio nel momento in cui la maggior parte della politica comunale chiede unità e lavoro, il braccio destro dell’Assessore alla Sanità (fresco membro di Azione, il partito di Calenda) bacchetta il suo (ex) sindaco e il suo fu compagno d’arme in vista del consiglio di bilancio.

Perché una realtà con il bilancio di Courmayeur non può certo aspettare! Servono risposte concrete e decise! Perché dovremmo aspettare la Regione? Facciamo scelte innovative! Ma quante belle parole e quanta energia proprio da parte di chi le risposte concrete ed innovative (e anche non poi così tanto innovative) dovrebbe suggerirle proprio al suo Assessore, considerata la gestione dell’emergenza (e così anche la corretta maniera di indossare la mascherina in TV, già che c’è), perché a questo punto anche noi valdostani non siamo così fiduciosi, ma molto preoccupati per il futuro della Valle intera. Insomma, scagli la prima pietra…