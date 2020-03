Valtournenche: Il Comune spende quasi duemila euro per due nuovi cellulari emergenza Covid

Tempi di crisi e non solo sanitaria, questi, ma evidentemente non per tutti. Infatti per "poter avere una linea dedicata all’emergenza Covid-19 in modo da poter dare risposta alle persone contagiate o isolate in maniera rapida ed efficace", il Comune di Valtournenche ha deliberato l'acquistato di due telefoni cellulari al costo di 1870 euro.

La spesa desta perplessità, sia perché alquanto esosa considerato che i due telefoni saranno usati limitatamente agli eventuali contatti con poche decine di residenti, sia perché sindaco e assessori già possiedono telefoni cellulari di servizio ad uso protezione civile che potrebbero essere benissimo destinati alla situazione di emergenzache in questi giorni assorbe l'intera vita amministrativa.

Invece, in momenti di così grandi ristrezze e buie prospettive economiche, l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Jean Antoine Maquignaz ha deciso non solo di acquistare i due telefoni da quasi mille euro ciascuno ma ha anche pensato bene di attivarvi una nuova linea dedicata, con ovvii costi aggiuntivi. I due cellulari sono stati acquistati in un negozio di Breuil Cervinia. Quando si dice 'a chilometro zero'.