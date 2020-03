Sulla app YOUPOL della polizia possibile segnalare violenze domestiche

Da oggi le violenze che si consumano tra le mura domestiche potranno essere segnalati su YOUPOL, l’app della Polizia di Stato per smartphone.

"Nel periodo di emergenza Covid19 - si legge in una nota della Questura di Aosta - la maggior parte dei cittadini resta a casa. e quindi sono presumibili tensioni dovuti alla convivenza forzata". La questura di Aosta spiega cos' le ragioni e gli obiettivi della nuova app che permette, "per garantire la massima accessibilità al pronto intervento della Polizia di Stato, di segnalare i reati di violenza con le stesse modalità e caratteristiche delle altre tipologie di segnalazione".

Ideata per contrastare bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole, l’app YOUPOL è stata aggiornata con la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi e immagini agli operatori della polizia. Il luogo dove avviene il presunto reato è automaicamente indicato dalla app, ma è possibile per l’utente intervenire per renderlo più facilmente riconoscibile e raggiungibile.

L’app consente di chiamare direttamente il 112; per chi vuole utilizzare l'app senza fornire i propri dati è anche è prevista la possibilità di segnalare in forma anonima. "L’iniziativa- spiega ancora la nota - è nata dalla convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese. L'app è facilmente installabile su tutti gli smartphone e tablet attraverso le piattaforme per i sistemi operativi IOS e Android".

Per maggiori informazioni cliccare qui