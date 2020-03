Enzo e Luigi hanno ideato l’aperitivo Quarantino alla faccia del Coronavirus

Datevi appuntamento con gli amici alle 18, alle 19 o quando preferite. A quell’ora mettetevi davanti al computer o allo smartphone in salotto o in camera vostra, stappate una birretta, preparatevi uno spritz, un mohito o quello che desiderate, magari con qualche sfizio da mangiare se avete questa abitudine, e collegatevi con chi volete per il piacere di bere insieme qualcosa e scambiare due chiacchiere.

E se volete cimentate vi nella preparazione del Quarantino, alla faccia della quarantena per il coronavirus, l’aperitivo che Enzo e Luigi hanno ideato per i lettori di Aostacronca Questa ricetta è per 10 persone circa, e quindi bisogna adeguare le proporzioni al numero di Quarantini da preparare.

Tagliare a rondelle 2 arance, 1 limone, 2 mele tagliate a cubetti, mezzo ananas, anch’esso tagliato a cubetti.

Mettete il tutto in una bella caraffa.

Fatto questo mettete una bottiglia da 75 cl di prosecco doc, 30 cl di aranciata ed un litro di vodka bianca liscia.

Ecco fatto: versate in bicchieri alti e slanciati con qualche cubetto di ghiaccio.

La ricetta, proposta dal Bar Roma di Aosta in collaborazione con Luigi Ranieri, si può abbinare: focaccia al formaggio appena sfornata.

Buon Aperitivo dal Romae; alla faccia del coronavirus.

Siamo a casa e tutto finirà bene. A presto! Enzo Daniela e Luigi