La politica valdostana secondo FdI

TUTTI CONTRO TUTTI

Tentiamo di ricapitolare anche se ci rendiamo conto che sia un rompicapo. La Giunta dimezzata è composta da 5 persone. Di queste 3 sono di AV (cioè Alpe + UVP), uno non si sa più e il Presidente Testolin è dell’UV. AV ( cioè Alpe + UVP ) ha chiesto alla Giunta ( di cui AV ha la maggioranza ) tramite la loro Capogruppo di nominare un Commissario straordinario.

Finalmente, abbiamo pensato noi che lo diciamo con i nostri alleati da tre settimane.... L’UV ha invece chiesto alla Giunta di nominare dei tecnici ritenendo inutile la ricomposizione piena di una Giunta.

Il Presidente Testolin espressione dell’UV ha detto di no sia al Commissario straordinario chiesto da AV (cioè ALPE + UVP) e sia ai tecnici richiesti dal suo stesso partito dicendo, in sostanza, “ghe pensi mi”.

L’altro ieri consiglieri di maggioranza di AV ( Alpe + UVP ) hanno firmato una lettera scritta da altri consiglieri di minoranza con l’aiutino di un consulente tecnico di parte invitando non si sa bene chi a revocare il DG di Finaosta appena nominato e che si presume abbia avuto perlomeno il gradimento di qualcuno della Giunta.

Oggi AV (cioè Alpe + UVP), insieme a Stella Alpina, chiede di ricomporre la Giunta regionale a pieno organico avvalendosi del parere di un Costituzionalista. Noi lo vediamo come un incredibile tentativo di occupare, in nome dell’emergenza, altre poltrone in un momento dove occorrono immediatezza di esecuzione e capacità tecniche indiscutibili.

SONO TUTTI CONTRO TUTTI

Come pensano costoro che non riescono a trovare un accordo politico su niente a continuare a gestire questa spaventosa emergenza sulla quale, sia chiaro, alla fine chiederemo loro il conto?

Capite il motivo per il quale noi, insieme ai nostri alleati di FI - FV - PNV e Area Civica chiediamo da tempo la nomina di commissari con comprovate capacità in campo organizzativo ed economico che possano prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi?