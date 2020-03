COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Lega, i Comuni valdostani necessitano di maggiori risorse

Con l’ultimo decreto emanato ieri sera, sabato 28 marzo, il Governo Conte ha promesso aiuti alle amministrazioni locali per circa 4 miliardi e 400 milioni. Tali aiuti non sono però risorse che il Governo stanzia in via eccezionale per far fronte all’emergenza.

Le risorse stanziate con il decreto non sono altro infatti che l’anticipo di quello che il Governo centrale doveva già erogare alle amministrazioni locali per il Fondo di Solidarietà comunale, alimentato dai soldi dei Comuni stessi. Non è certo l'anticipo di 2/3 mesi di queste risorse che contribuirà a risolvere la difficile situazione in cui si trovano tanti cittadini.

Per quel che riguarda la nostra Regione poi, la Valle d'Aosta, così come le altre Regioni a Statuto speciale del Nord, non beneficerà di questi fondi. Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno infatti dividersi la cifra di 13.054.160,86 che verranno stanziati con un ulteriore provvedimento, al momento in fase di concertazione. Fondi che, comunque, costituiscono poco più di una mancetta.

Se dividessimo infatti la cifra stanziata (circa 676.018,5€) per il numero delle famiglie valdostane in difficoltà che, stando alle ultime rilevazioni pre crisi, erano circa 5000, la cifra stanziata per ogni nucleo familiare sarebbe di circa 135€. A quel numero bisogna poi aggiungere le famiglie che si sono trovate in difficoltà perché hanno perso il lavoro o non percepiscono lo stipendio a causa della situazione di emergenza in corso, numero che fa così scendere la cifra di 135€ a famiglia.

Diventa quindi chiaro che tale cifra non è di certo sufficiente per dare risposte a quei cittadini che non riescono oggi a dar da mangiare ai loro figli.

A tal fine, per risolvere concretamente questa situazione, chiediamo che il Governo regionale ed i rappresentanti valdostani in Parlamento, che hanno votato la fiducia al Governo Conte, si facciano portavoce della proposta dei Sindaci valdostani, con la quale concordiamo, di tenere in Valle d’Aosta le risorse (o almeno una quota parte di queste) derivanti dell'extragettito IMU di circa 32,5 milioni.

Con quelle risorse la Regione potrà costituire un fondo utile a definire misure specifiche a livello comunale a favore delle realtà più colpite sia in termini di esenzione da imposte e/o tariffe comunali, sia come sostegno concreto alle persone bisognose di aiuto.