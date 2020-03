Lontanimainsieme IO STO A CASA CON MAMMA E PAPA progetto della Cooperativa Leone Rosso

IO STO A CASA CON MAMMA E PAPA" è un’iniziativa dei nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa sociale Leone Rosso o meglio della sua linea educativa, il “Leoncino Rosso”, a seguito dei DCPM che hanno sospeso i servizi.

L'iniziativa è nata per raggiungere tutte le famiglie utenti e comunicare informazioni rispetto ai decreti di chiusura, ma si è trasformata ben presto in un modo per mantenersi vicini ai bimbi e ai loro genitori.

Offre un piccolo supporto quasi quotidiano attraverso suggestioni quali: canzoni cantate o storie a cura dagli educatori, attività da poter fare a casa a volte in continuità con i progetti dei nidi, ma anche articoli, musiche e link di vario genere sempre immaginando di portare avanti un pensiero educativo che punta al benessere e alla continuità delle relazioni significative.

A breve nuovi aggiornamenti...e tanti video per essere lontani ma insieme!