CI SCUSIAMO CON FILIPPO GERARD PRESIDENTE DEGLI ALBERGATORI

Per un errore di valutazione Aostacronaca ha pubblicato un video nel quale il Presidente dell’Adava, Filippo Gerard, esprimeva parole di compiacimento nei confronti degli albergatori valdostani che in questo momento di crisi mantenevano le strutture aperte. Parole messe in relazione all’operato dei medici che stanno combattendo il coronavirus.

Il video, peraltro privato, è giunto ad un giornalista. Per un errore di valutazione è stato pubblicato e poi rimosso su richiesta dell’interessato. Ci scusiamo con il Presidente Gerard nei cui confronti la stima è immutata. Siamo rincresciuti che chi ha ricevuto in forma privata il video lo abbia poi inviato alla nostra redazione facendo venire meno il rapporto di fiducia.

Prendiamo atto, come ha precisato il Presidente che Adava e lo stesso Gerard stanno stiamo fornendo ospitalità gratuita nelle nostre strutture associate a medici e infermieri.