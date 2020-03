Pontey: Distanti..ma uniti con l'Oratorio per scacciare il Covid-19

La popolazione di Pontey sta vivendo i giorni difficili dell'isolamento forzato, ma l’Oratorio parrocchiale sta coordinando una serie di attività a distanza per mantenere un contatto con i ragazzi e le famiglie del territorio.

La settimana scorsa si sono concluse le votazioni per i migliori disegni realizzati dai ragazzi della Materna e delle Elementari. Attraverso i social infatti sono state pubblicate le foto dei disegni aventi come tema un arcobaleno e la scritta “Andrà tutto bene”. Sono intanto aperte le votazioni on line per premiare il miglior dolce fatto in casa avente come tematica l’Oratorio. Per i ragazzi delle Medie, inoltre, la settimana scorsa è stato,organizzato un torneo di “Kahoot!” gioco on line utilizzato anche a scopo educativo nelle scuole e in altre istituzioni educative.

Si tratta di quiz a scelta multipla che possono essere scritti dagli utenti e sono accessibili tramite un browser web o attraverso l'App Kahoot. Curiosità sull’Oratorio e sugli animatori e domande sulla Quaresima erano i temi dei quiz.Per gli adolescenti delle Superiori, infine, è stato attivato in videochiamata il gioco delle categorie: dopo aver sorteggiato una lettera dell’alfabeto i vari giocatori dovevano scrivere un nome che iniziasse con quella lettera per ogni categoria (Stati, piante, cibi, personaggi cartoni animati, VIP, animali). Il primo giocatore che completava la serie dava lo stop. I punti venivano assegnati per ogni parola azzeccata.

“Si tratta di iniziative che servono a mantenere viva la nostra comunità in questo momento di isolamento - precisa il Presidente dell’Oratorio, Matteo Martinet - si cerca di proporre attività di famiglia in modo da fare vivere nelle nostre case momenti significativi che la vita di tutti i giorni ci ha fatto mettere in secondo piano.”

Nei prossimi giorni saranno presentate altre attività di tipo canoro o artistico; va ricordato che ogni settimana sul sito www.oratoriopontey.it e su Facebook vengono pubblicati il commento del Vangelo della Domenica di Don Andrea Marcoz per gli adulti e del diacono Don Alessandro Valerioti per i ragazzi. Vista l’impossibilità di fare catechismo sono in fase di studio una serie di video lezioni per i ragazzi delle scuole medie, in particolar modo per coloro che dovranno ricevere il sacramento della Cresima. Ai bimbi della materna, infine, sono stati inviati dei disegni da colorare aventi come tematica il periodo quaresimale e pasquale.