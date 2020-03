Cresce il numero di morti provocati dal coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta

Secondo il bollettino dell'Unità di crisi sono 39 (ieri erano 35), di cui 30 uomini e 9 donne, tra i 60 e i 98 anni. Aumentano anche i contagiati, che sono 457, tra cui 97 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (26 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono due. Infine sono 2.452 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Coronavirus in Italia, 86.498 casi positivi e 9.134 morti. Il bollettino del 27 marzo della Protezione Civile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 86.498 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5959 in più rispetto a per una crescita del 7.4%). Di queste, 9134 sono decedute (+969, +11.9%) e 10950 sono guarite (+589, 5.7%). Attualmente i soggetti positivi sono 66.414 (il conto sale a 86.498 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.