L’Unione europea autorizza la Regione a concedere aiuti agli allevatori per la pratica dell’alpeggio

A partire dalla prossima estate, in conformità agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/20, potranno essere erogati contributi a fondo perduto alle aziende zootecniche di fondovalle per compensare i maggiori costi e/o i minori ricavi ai quali devono far fronte per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi, condotti direttamente o da terzi.

Il regime di aiuti è stato oggetto di una complessa e articolata negoziazione con la Commissione iniziata dalla Regione lo scorso autunno. L’ approvazione rappresenta un grande risultato per la zootecnica valdostana al fine di incoraggiare il mantenimento della tradizionale pratica della monticazione negli alpeggi e di garantire la tutela e il miglioramento dell’ambiente naturale e del benessere degli animali.

La Giunta regionale ha così provvedutoad approvare i criteri applicativi che normeranno nel dettaglio l’erogazione degli aiuti, come già definiti in sede di negoziazione con l’Unione Europea nel corso della procedura di notifica.