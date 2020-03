IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 27 MARZO APRÈS-MIDI @CORONAVIRUSAUTODICHIATO@

Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Pare che l’ennesima autodichiarazione per poter uscire di casa, la quarta in pochi giorni, sia stata emanata per punire i furbetti che insistono nel trasgredire i divieti. Così adesso a disincentivare le uscite non è più la paura del contagio, ma quella di essere fermati con la certificazione sbagliata, quella che solo ieri ti eri procurato. E gli anziani? E quelli che non possiedono un pc o una stampante? Incentivano i fortunati a spostarsi per portare a genitori e amici il prezioso foglietto che domani probabilmente non servirà più. Facciamo ridere! Ma di riso amaro….(PARE)

