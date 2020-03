Commissione Consiglio Valle lavora a un nuovo intervento legislativo da 25 milioni di euro

La seconda Commissione "Affari generali", riunita in modalità telematica nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo 2020, ha deciso il cronoprogramma delle attività per l'elaborazione di un nuovo provvedimento legislativo di sostegno economico e sociale da approvare in Consiglio entro la metà del mese di aprile.

Pierluigi Marquis

«Per essere il più efficaci ed efficienti possibile, in una situazione di grave emergenza come quella attuale - riferisce il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (SA) -, è fondamentale darci una modalità di lavoro celere, partecipata, condivisa e ordinata che dia a tutti la possibilità di offrire il proprio contributo.»

«Il Presidente della Regione, da noi interpellato, in merito alle risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza, ha prospettato una disponibilità di 25 milioni dal mese di aprile e di ulteriori 123 milioni di euro a seguito dell'approvazione dell'assestamento di bilancio, il cui termine di presentazione è slittato al 31 maggio - aggiunge Marquis -. L'importo complessivo ammonta quindi a 148 milioni. Come Commissione riteniamo indispensabile procedere subito con il primo intervento da 25 milioni per sostenere prioritariamente i cittadini e le attività economiche che soffrono maggiormente di questa situazione.»

«La situazione straordinaria che stiamo vivendo - conclude il Presidente Marquis - impone anche un modello organizzativo di lavoro innovativo: sarà creato un gruppo di coordinamento tra uffici del Consiglio e della Giunta affinché le azioni che riterremo di portare avanti siano valutate e verificate puntualmente e con competenza dai responsabili dei vari settori dell'Amministrazione che dovranno poi dare attuazione alle disposizioni legislative con procedure snelle. In questo modo accelereremo il processo decisionale e gestionale. Da lunedì avvieremo un percorso di condivisione politica con il Governo regionale che ci porterà la settimana prossima a individuare le azioni da sviluppare e da sottoporre poi all'attenzione delle parti economiche e sociali.»