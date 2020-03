Taglio alle corse dei trasporti pubblici per evitare contagi

L’introduzione di riduzioni, anche progressive e modulate, dell’offerta di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, in modo da adattarla tempestivamente alla situazione che si viene di giorno in giorno a delineare, in relazione alla diffusione del contagio e alle limitazioni poste alle attività della popolazione. E' il provvedimento disposto dal Presidente della REgione, dando attuazione al nuovo decreto ministeriale.

Saranno le Strutture del Dipartimento trasporti ad individuare i servizi di trasporto da ridurre, garantendo, comunque, l'orario di avvio e di termine dei servizi che possa consentire gli spostamenti alle persone che devono continuare a prestare la propria attività lavorativa.

Sarà poi sisposto il cadenzamento dei servizi ridotto ma adeguato, anche in relazione alla necessità di mantenere a bordo dei mezzi la distanza di sicurezza di un metro.

Sarà poi garantito il collegamento minimo con le località già servite in precedenza.