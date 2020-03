Vivicittà e Bicincittà quest'anno sono in guerra contro il coronavirus

Vivicittà e Bicincittà non saranno in Piazza con le magliette colorate ma saranno calorosamente affianco dei Camici bianchi in Corsia.

"Il Consiglio regionale Uisp il 18 marzo si è riunito via Wap - sottolinea il presidente, Massimo Verduci - e ha deciso di aiutare, insieme con gli enti del terzo settore, chi oggi combatte contro il Covid-19, destinando il budget delle due manifestazioni di sport sociale a favore di una gara di solidarietà che ha per traguardo la tutela della vita".

Nella locandina i loghi sono solo una parte dei donatori dei tanti donatori.

FORZA UispVda ha donato 3.000.