Dall'Anpi Mont Rose 600 euro a sostegno dell'ospedale Parini

Incessante l'attività di associazioni ed enti volontaristici valdostani in questi giorni di emergenza Coronavirus. Tra questi la sezione 'Mont Rose' dell'Associazione nazionale partigiani-Anpi ha devoluto all'Usl VdA 600 euro per il sostegno concreto ai medici e agli infermieri dell'ospedale Parini.

La cifra era destinata nel bilancio della sezione alla Festa della Liberazione, che quest'anno, viste le restrittive norme per contrastare la grave crisi sanitaria, non potrà svolgersi come di consueto.