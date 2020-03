L'esercizio da casa 'anticovid' suggerito dal medico Nicola Di Francesco

Il medico rianimatore aostano Nicola Di Francesco ha preso spunto da un modello di mascherina ad alta capacità respiratoria ideata dal collega Pietro Addamo per proporre un esercizio polmonare anticovid da eseguire a casa.L'esercizio è consigliato alle persone con il 'fiato corto' e con 'fame d'aria'.

Può essere utile per i contagiti da coronavirus, affetti da polmonite ma anche per gli asintomatici i cui polmoni tendono a chiudersi. L'esercizio è da ripetere cinque/ 15 volte in una giornata.

Come mostra il video, l'esercizio è semplice ma va eseguito correttamente e senza sforzare troppo.