Snellite procedure per la pesca in Valle, apertura rinviata ma in Consorzio è tutto pronto per la stagione

Come per tutte le attività sportive e ludiche, anche l'apertura della pesca in Valle è stata rimandata a data da destinarsi causa emergenza Coronavirus. Il Consorzio regionale per la pesca ha sospeso dunque i ripopolamenti ma, come spiega il presidente del Consorzio, Antonio Crea, continuano le attività di allevamento nello stabilimento ittico, anche se con qualche evidente difficoltà.

"Il materiale informativo, il calendario ittico, i permessi, è tutto pronto, impacchettato per quando potremo finalmente iniziare la stagione - assicura Crea - aspettiamo solo che cessino le disposizioni di emergenza e partiremo immediatamente con la distribuzione".

Tante le novità realizzate per quest'anno dal Consorzio regionale pesca. "E' online il nostro nuovo sito - rende noto Antonio Crea - molto più curato e completo e, soprattutto con numerose nuove funzionalità che andremo ulteriormente ad arricchire nei prossimi mesi. Lo abbiamo ricreato da zero, quindi vi invitiamo a consultarlo sin da subito. L'indirizzo è il consueto www.pescavda.it".

Ma la novità più importante è un'altra: "Vista la situazione - sottolinea il presidente del Consorzio - abbiamo accelerato al massimo i lavori e siamo in grado di offrire già da quest'anno la possibilità di acquistare tutti i nostri permessi direttamente online. E non solo, per chi lo volesse, i permessi potranno anche essere fruiti tramite una app specifica da installare sullo smartphone". Insomma, si potrà andare a pesca semplicemente con in tasca il telefono e un documento di riconoscimento, oppure si potrà comprare il permesso online, stamparlo e andare a pescare.

In Valle d'Aosta da quest'anno si può pescare con i permessi giornaliero e quindicinale anche senza avere la licenza governativa. Chiunque, residente in Valle e non, acquisti un permesso giornaliero o quindicinale valido sul territorio regionale lo può utilizzare e, in caso di controllo, sarà sufficiente esibire il permesso con un documento di riconoscimento.

La licenza governativa invece continua a essere necessaria per chi usa il permesso regionale annuale.Quanto al materiale cartaceo in distribuzione, è arricchito con la descrizione di tutte le riserve valdostane di pesca e una sezione specifica con le indicazione su come si compilano i permessi. Le stesse indicazioni si trovano anche all'inizio dei tesserini annuali.