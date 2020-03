Prorogati permessi di soggiorno ai lavoratori stranieri del mondo agricolo

Sono stati prorogati fino al 15 giugno i permessi di soggiorno per il lavorostagionale in scadenza in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile, al fine di evitareagli stranieri di dover rientrare nel proprio Paese proprio con l’inizio dellastagione di raccolta nelle campagne e impegnati costantemente nellacustodia degli animali.

Lo rende noto il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che aveva chiesto urgentemente il provvedimento per sopperire allamancanza di manodopera stagionale in agricoltura e non pregiudicare lefornitura di generi alimentari a negozi e supermercati.“

L’attuale situazione, evidenziano Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, Presidente eDirettore di Coldiretti Valle d’Aosta, rischia di generare una carenza dimanodopera nel mondo agricolo che renderebbe difficile il raccolto ed il lavorozootecnico. Attività che non possono fermarsi, sia perché le aziende devonocontinuare ad essere mantenute, sia perché la fornitura di generi alimentari è un bene primario e di assoluta necessità”.

In tutta Italia sono circa 370mila i lavoratori regolari che arrivano ogni annodall’estero, ma si registrano le prime disdette degli impegni di lavoro da parte didecine di migliaia di lavoratori stranieri che – precisa la Coldiretti - in agricolturaforniscono il 27% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore.Coldiretti torna a sottolineare, alla luce dell’evoluzione della situazione diemergenza legata al coronavirus, la necessità di rivedere e semplificare ilsistema dei voucher agricoli.

Coldiretti Valle d’Aosta, nel ribadire come il settore agricolo e zootecnico, di cui sioccupa, non possano fermarsi, dal momento che le colture vanno seguite e glianimali curati, invita tutta la popolazione a seguire le disposizioni delleautorità restando a casa tutelando in questo modo la salute propria e degli altri.