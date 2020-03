Avviato il confronto in seconda Commissione su ulteriori misure per famiglie e imprese

«In questi giorni - spiega il Presidente Pierluigi Marquis (SA) - la Commissione si è riunita informalmente, in modalità telematica, per iniziare a raccogliere e a valutare le proposte presentate da ogni gruppo consiliare o singolo Consigliere così da poter definire una serie di interventi a favore delle imprese e delle famiglie valdostane in collaborazione con il Governo regionale, che si è impegnato a identificare le risorse utili al finanziamento delle stesse.»

«L’ammontare stimato - prosegue il Presidente Marquis - è pari a 20 milioni di euro per interventi di natura fiscale, di accesso al credito, di aiuti a favore di micro e piccole imprese, di sostegno ai redditi delle famiglie, dei lavoratori o di chi ha perso il lavoro, nonché a integrazione delle misure definite dai decreti adottati dal Governo italiano. A tal riguardo la Commissione, negli incontri avuti con gli Assessori, ha invitato la Giunta a individuare ulteriori risorse finanziarie a favore del futuro provvedimento, anche con riferimento all’assestamento di bilancio.»

I lavori della Commissione riprenderanno in seduta formale, sempre in modalità telematica, nella giornata di venerdì 27 marzo 2020, alle ore 14.30, con l’obiettivo di esaminare la fattibilità delle varie misure presentate.