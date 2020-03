ADU VdA chiede nomina Commissario per crisi imprese e lavoratori

«Gli operatori del servizio sanitario nazionale, tutti i lavoratori e i volontari oggi impegnati stanno facendo miracoli ma risulta ormai evidente la necessità di affiancare al commissario per l'emergenza sanitaria un nuovo commissario che si occupi a tempo pieno degli altri aspetti della crisi, incaricato di gestire e migliorare le procedure di protezione civile e di reperire i mezzi e le risorse umane necessari.» E' quanto chiede la Consigliere regionale di Adu, Daria Pulz.

Lo aveva già chiesto anche Aostacronaca che ha proposto la formazione di una task force.

Daria Pulz invita poi il Presidente con funzioni prefettizie, Renzo Testolin, e gli Assessori superstiti a non voler abusare della situazione. "Sosteniamo quindi - precisa - la richiesta delle organizzazioni sindacali che invocano una sospensione dell'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.1729/2019 in materia di riorganizzazione burocratica amministrativa della Regione. Nel tempo dell'emergenza, non si può certo rivoluzionare una macchina amministrativa già in difficoltà".