La revue L'Alpe face à l'état d'urgence sanitaire

Le numéro du printemps 2020 de la revue L’Alpe (Refuges: de l’abri de fortune au tourisme d’altitude), paru le 4 mars dernier, a été immédiatement livré aux abonnés et mis en vente en kiosque, en librairie ainsi que sur le site Internet.

Aujourd’hui, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire que nous vivons depuis quelques jours en France, ce numéro 88 est uniquement disponible (si vous avez la capacité de vous déplacer, bien sûr…) chez votre marchand de journaux qui est encore autorisé à rester ouvert, tout comme les bureaux de tabac et les commerces alimentaires.

L’Alpe ne peut plus être commandée via notre site Internet et envoyée par la Poste depuis le siège de l’éditeur. Pas plus d’ailleurs que les anciens numéros de la revue. ‘Nous vous tiendrons informés – on lit dans un article de presse de la maison d’édition Glénat - de la reprise de ce service que nous espérons la plus rapide possible.'