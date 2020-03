LUTTI: Il Gruppo Alpini di Saint-Christophe esprime profonda vicinanza alla famiglia del compianto Socio Alpino

“Alpino di sani principi che metteva sempre in prima linea i valori fondanti della nostra associazione, solidarietà e voglia di aiutare il prossimo attraverso le molteplici iniziative messe in atto dal nostro Gruppo e in generale dall’Associazione Nazionale Alpini e che erano il pane quotidiano di Cesare.

Siamo profondamente smarriti da quanto accaduto e da quanto sta accadendo nella nostra regione quindi con senso di responsabilità comunico la decisione del direttivo, sofferta ma necessaria, di annullare la nostra tradizionale festa estiva “Rencountro Di S-Alpeun “ in programma dal 18 al 21 giugno prossimo che prevedeva anche la ricorrenza del cinquantennale dalla rifondazione del Gruppo avvenuta nel 1970 e la Festa Sezionale".

Un ultimo pensiero va al nostro Alpino che ha posato lo zaino a terra ed è andato avanti a causa di questo terribile Virus: "purtroppo non potremo accompagnarti per il tuo ultimo viaggio però il nostro pensiero sarà con te e avremo modo di salutarti e ricordarti quando tutto questo avrà una fine!"