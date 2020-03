Solidarietà dei Sindaci valdostani al Primo cittadino di Pontey

Il Consiglio permanente degli enti locali, a nome di tutti i Sindaci della Valle d’Aosta, esprime la propria vicinanza a Rudy Tillier, primo cittadino del Comune di Pontey che, sin dal 5 marzo scorso, è impegnato in maniera continuativa, con competenza e abnegazione, nel fare fronte all'emergenza Coronavirus.

Si tratta di un lavoro enorme, teso a garantire la continuità dei servizi ai propri concittadini e a mantenere il più possibile coeso il tessuto sociale di Pontey, in un momento in cui il Comune, per il bene dell’intera Valle d’Aosta, è ulteriormente isolato.

"Questi sono momenti difficili non solo per la comunità di questo piccolo paese, ma per tutta la Valle d'Aosta - afferma Franco Manes, presidente del Cpel -. I Sindaci sono sulla prima linea dell'emergenza, spesso isolati e obbligati a dare continue interpretazioni di disposizioni normative e procedurali, che talora sembrano anche illogiche e poco efficaci."

"In questo momento - ribadisce Manes - chiediamo fortemente alla politica di fare di più, e soprattutto di decidere con coraggio, al fine di permettere ai valdostani di ritornare a sperare in un futuro sereno. E’ proprio in questo momento più tragico che dobbiamo fondare le basi della ripartenza".