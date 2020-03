Testolin e Baccega datevi una mossa

Vi decidete o no a nominare un Commissario per l’emergenza sanitaria o aspettate di essere chiamati in causa per responsabilità che inconsapevolmente, almeno spero, vi siete assunti? Non metto in dubbio la vostra buona fede, ma la situazione è davvero drammatica, dorse non ve ne rendete conto.

Da tempo e da più parti vi chiediamo la nomina di un commissario per l’emergenza sanitaria. In questi giorni di caos ne abbiamo viste di tutti i colori. Vi siete fatti prendere in contropiede. L’ultima è di ieri sera: il laboratorio analisi ha esaurito i reagenti per i test coronavirus. E questo dopo un mese perso per l’acquisto dell’apparecchiatura. In una settimana sono stati eseguiti circa 800 tamponi. Forse tanti di quei tamponi si potevano anche evitare ed effettuarli a chi ne aveva bisogno.

E così, per mancanza di programmazione di chi ha responsabilità decisionali, il Laboratorio ha esaurito i reattivi, o meglio quei pochi che ha ancora a disposizione deve utilizzarli per le urgenze e con il contagocce.

Cari Testolin e Baccega, qualcuno vi avrà anche detto che si possono mandare a Torino all’Amedeo di Savoia; ma forse quel qualcuno non sa che il Piemonte ed il suo laboratorio sono in ginocchio. Certo si possono mandare i tamponi a Torino, ma quel qualcuno dovrebbe pure dirvi che, però, non si può prevedere dopo quanto sono disponibili i test.

Se voi avete paura di perdere una fettina di potere nominando un Commissario dovete capire che lo date in prestito ai valdostani e alla loro salute. E’ da tempo che chiediamo la nomina di una terna di Commissari per far fronte all’emergenza. Lo chiedono i gruppi di maggioranza e di opposizione; hanno persino fatto il nome di Massimo Pesenti che possiamo considerare il padre del moderno triage in Valle.

Non vi piace? Nominatene un altro di pari livello che conosca la struttura ed il territorio; se lo avete. Volete un commissario donna? Potete sondare Stefania Riccardi che di sanità e di territorio se ne intende visto che è stata per tanti anni ai vertici dell’Usl.

Mi rendo conto che fino a che lo chiede Aostacronaca si può anche fare le orecchie da mercante. Forse è passato troppo tempo da quando frequentavate le scuole superiori, ma sicuramente rimembrate che già nel 500 avanti Cristo i Romani avevano istituito la figura del Dictatur, un Magistrato straordinario fornito della pienezza di poteri per affrontare situazioni critiche: non poteva rimanere in carica più di sei mesi ed era nominato dai consoli in carica o dai tribuni militari con potestà consolare, su richiesta del Senato perché mancava un magistrato autorizzato a compiere il rito o questo doveva essere ripetuto in seguito a una pubblica calamità. E ora le condizioni ci sono tutte.

Ma lasciamo perdere i Romani veniamo ai giorni nostri, veniamo a ieri.

“Oggi in Italia ci sono le persone giuste al posto giusto? "Questo non lo so. Adesso sono fuori dal giro e non vengo consultato. Il Paese ha avuto in questi ultimi anni un desiderio di espulsione di una generazione ma un contributo di saggezza e non di potere potrebbe essere estremamente utile. Bisognerebbe fare un gruppo di 4-5 persone che facciano un piano. Le persone che devono affrontare l'emergenza sono diverse da quelle che devono pensare alla ripresa futura. Non c'è nessuna contraddizione tra i due aspetti". L’affermazione a Inblu il network delle radio cattoliche della Cei dell’ex premier Romano Prodi, sicuramente più autorevole di Aostacronaca e dei Romani.

E se il riferimento lo facciamo alla Valle d’Aosta il pensiero di Romano Prodi calza perfettamente. Siamo in emergenza sanitaria ed economica. Siamo in emergenza di credibilità istituzionale. Siamo assenti ai tavoli con il Governo italiano.

E voi a cosa pensate? Al Domani dei Valdostani? delle famiglie?, delle imprese in crisi? o alla poltrona di oggi?