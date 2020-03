Per crisi coronavirus Consiglio stanzia meno di 4milioni di euro

Per il rilancio del sistema produttivo regionale, è prevista la costituzione di un fondo rischi regionale presso i Consorzi di garanzia fidi, per la durata di quarantotto mesi, che garantisca la concessione di garanzie fideiussorie a favore dell’accesso alla liquidità per circa 15-20 milioni di euro a piccole e medie imprese e ai liberi professionisti.

Altre disposizioni riguardano lo sblocco del contributo affitti e l’autorizzazione alla Giunta regionale, sentita la Commissione competente, ad approvare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione e l’erogazione dei contributi.

Il Presidente della seconda Commissione, relatore del provvedimento, ha illustrato anche i 5 emendamenti depositati in Aula, tutti accolti: è stato stralciato l'articolo riguardante l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale in quanto superato dal decreto "Cura Italia"; è stato inserito un articolo che, per potenziare la didattica a distanza, autorizza le scuole ad acquistare e a mettere a disposizione in comodato d'uso degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali. A tal proposito sono stati impegnati 250 mila euro.

I criteri per la concessione delle garanzie presso i Confidi e per l'erogazione dei contributi per le abitazioni in locazione sono definiti dalla Giunta previo parere della Commissione consiliare competente; per il 2020, il termine per il pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio è prorogato al 31 maggio 2020.

Come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio n. 12 del 19 marzo, l'adunanza si è svolta con la partecipazione dei Consiglieri in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza e con presenza. Le votazioni sono state effettuate per appello nominale.