Rocco Schiavone e l’amore al tempo del virus

A poche settimane dall’uscita di Ah l’amore l’amore, l’ultimo romanzo che lo ha visto protagonista, torna in un inedito racconto il vicequestore Rocco Schiavone alle prese con un’indagine in un’Aosta blindata, specchio fedele dell’Italia di questo momento. Il racconto, che si intitola ‘L’amore ai tempi del Covid-19’ è disponibile in formato epub e pdf dal sito dell’editore Sellerio ed è gratuito con l’invito a contribuire con una donazione libera a sostegno del lavoro dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

Schiavone dovrà uscire, suo malgrado, per affrontare il caso di un uomo trovato morto chiuso in casa, nei giorni in cui tutto è fermo a causa del Covid-19, “una rottura che ha superato il decimo livello”, è il commento del burbero vice questore.

Un uomo viene trovato ucciso nella vasca di casa: un appartamentino di 80 metri quadrati abitato dalla moglie e dai figli, dai genitori di lei e dal fratello della donna nullafacente trentenne. Mentre Manzini – attraverso Schiavone – fa la cronaca della nostra quotidianità ai tempi della pandemia, il poliziotto cerca di risolvere il rompicapo della morte del parrucchiere Manlio Sperduti.

Nel frattempo la sua routine casalinga migliora con Cecilia che gli prepara buoni manicaretti e Gabriele che approfittando della clausura inizia ad appassionarsi alla Letteratura; e con Lupa, il cane di Schiavone, che sembra essere l’unico passepartout per violare la segregazione.

La favola dell’ultima indagine del vicequestore trasteverino insegna che solo amando si esce dalla clausura: e che l’indifferenza uccide: anche non in tempi di pandemia.

Il link da cui scaricare il racconto è https://sellerio.it/it/amore-tempi-covid-19/