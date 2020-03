Rete Amica Carrozzeria Amica contro il coronavirus e dona 1500 euro all’Usl

“Nonostante il momento estremamente difficile per il settore abbiamo ritenuto doveroso aiutare chi in questo momento è in difficoltà”. Franco Iannizzi commenta l’offerta devoluta all’Usl da Rete Amica Carrozzeria per contribuire alle spese che deve sostenere per contrastare il coronavirus.

Rete Amica Carrozzeria, alla quale aderiscono numerosi artigiani carrozzieri valdostani che proprio in questi giorni stanno vivendo momenti di grande difficoltà aderendo con entusiasmo alla campagna di raccolta fondi è scesa in campo.

“Per il momento – aggiunge Iannizzi – pensiamo alla saluta ma è chiaro che al Governo e alla Giunta regionale passata l’emergenza sanitaria si ricordino degli artigiani che saranno soffocati dalla crisi economica”.