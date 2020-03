Coronavirus; A Pontey chiusi accessi, negozi e attività lavorative

Da oggi più nessuno può entrare o uscire dal territorio comunale di Pontey.

Lo ha disposto nella tarda seraa di ieri l Presidente della Giunta, Renzo Testolin, che ha emanato un ordinanza in tal senso. Possono rientrare nelle rispettive residenze coloro che si trovavano fuori dal territorio comunale al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

Per evitare contagi un unico varco, presidiato dalle Forze dell'ordine, consente l'accesso al paese dove tutte le attività, anche quelle degli uffici pubblici, sono chiuse e dove è garantita solo l'erogzione dei servizi essenziali di pubblica utilitià. Vietato anche uscire per recarsi al lavoro con l'unica eccezione per i presidi sociosanitari, mentre il servizio di approvigionamento di generi alimentari sarà effettuato da personale comunale o disposto dal Comune.

ALLEGATO IN BASSO IL TESTO COMPLETO DELL''ORDINANZA