Coronavirus, spunta la fake news sulla Madonna di Loreto: nessun pellegrinaggio contro la pandemia Vaticano

Città del Vaticano - L'immagine colpisce subito in queste ore di disgrazia nazionale, con l'Italia in ginocchio. Va dritta al cuore perché mostra un P-72 dell'Aeronautica Militare con il portellone alzato e bene in vista, pronto al decollo, con dentro la statua della Madonna di Loreto custodita in una teca di cristallo. La fake news diffusa ad arte e che sta girando vorticosamente in queste ore, rimbalzando da un account all'altro, è accompagnata da una scritta in cui si spiega che questo straordinario pellegrinaggio celeste è stato intrapreso in questi giorni bui in via del tutto eccezionale per invocare la protezione sulla nazione e per la liberazione da ogni pericolo.