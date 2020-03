Aggravi (Lega), provvedimenti anti crisi in ritardo e colpevoli incertezze

Come ho già avuto modo di dire ci si aspettava qualcosa in più dall'ultimo incontro della II Commissione della scorsa settimana con gli esponenti del Governo regionale pro tempore, sia in termini di misure che di cifre stanziate. Sicuramente l'emergenza sanitaria è il primo e principale punto all'ordine del giorno di chi è al governo, ma altrettanto sta a chi amministra pensare a cosa succederà domani, a come evitare che gli effetti di questa crisi possano colpire irrimediabilmente il tessuto economico e sociale della Valle d'Aosta.

Questa crisi ha un risvolto ancor più subdolo: l'economia reale è stata colpita anche da quelle misure sanitarie che devono contribuire a salvarci la vita, ma che hanno fermato la maggior parte dei settori economici.

Questa non è una crisi finanziaria (non siamo nel 2008), questa è e sarà una crisi reale! Un provvedimento della magnitudo di 5,7 milioni di euro doveva essere già approvato una settimana fa, oggi doveva esserci una proposta più forte e decisa.

Certo, l'incertezza delle misure prese dal Governo centrale (ed è scandaloso che i principali decreti attuativi ad oggi ancora non ci siano) ha sicuramente rallentato la redazione di una proposta completa e forte. Ma serve, lo hanno chiesto tutte le forze politiche, una chiara indicazione da parte del Governo delle risorse disponibili per non vanificare il lavoro che tutti stiamo conducendo per la redazione del secondo vero pacchetto di misure anti crisi.

Interventi che dovranno integrare quelli definiti in questa prima proposta e quelli ad oggi stabiliti dal Governo centrale, ma soprattutto interventi che vadano a salvaguardare la sopravvivenza di settori fondamentali per la nostra Regione. Citiamo così tanto l'Autonomia, ma saremo finalmente capaci di esercitarla realmente senza per forza andare a traino e gioco forza di quanto fa il Governo centrale? Lo vedremo nei prossimi giorni.

Non possiamo pensare che quanto stanziato basti per aiutare l'imprenditorialità.

Come non bastano nemmeno i 600 euro sul mese di marzo! Imprese, micro imprese, professionisti e partite IVA hanno bisogno oltre che di garanzia per evitare il tracollo (almeno finanziario) di un sostegno attivo, ovviamente a fronte di impegni che sicuramente tutti sono disposti a prendere. Occorrerà definire un giusto mix tra esenzioni fiscali e investimenti.

Proprio questi ultimi dovranno essere ben valutati, avremo la necessità di sostenere (secondo le regole) la nostra imprenditorialità, stando ben attenti a non impegnare ingenti quantità di risorse per lavori a beneficio di realtà esterne ben più grandi e forti delle nostre che al contrario oggi subiscono il vero impatto della chiusura e dell'inattività.

Non possiamo dimenticare chi ha perso il lavoro o chi non lo aveva, dobbiamo pensare a misure di sostegno dei soggetti senza reddito o non adeguatamente assistiti dagli ammortizzatori sociali, con al contempo un adeguato percorso per il loro inserimento nell'ambito lavorativo. Come tutte le crisi, passato il momento difficile si presenteranno nuove opportunità, per questo dobbiamo evitare che qualcuno resti irrimediabilmente indietro.

In particolare, rispetto alle misure di cassa integrazione e/o di anticipazione del trattamento di integrazione salariale è necessario che queste non siano limitate alle sole imprese che occupano meno di dieci addetti, sono tante le realtà che ne occupano di più! Ma soprattutto è fondamentale che non siano le stesse imprese a dover pagare l'anticipo, perché in molti casi ciò potrebbe generare forti tensioni di liquidità mettendo a rischio realtà già in seria difficoltà per via della forzata inattività.

Non possiamo (e non dobbiamo) dimenticarci delle famiglie, ma non soltanto perché le scuole sono chiuse, bensì è bene considerare che in tante si troveranno con due stipendi in meno e le stesse necessità di spesa di prima.

Sicuramente chi portava a casa il pane potrà essere aiutato dalle misure già in parte citate, ma queste non sono sufficienti. Serve molto di più o da questa crisi finiremo per declassare definitivamente la "famiglia" dal suo ruolo di primo e fondamentale pilastro della nostra comunità.

Queste sono le prime necessità su cui dobbiamo lavorare e fare presto.

Ma lo dobbiamo fare tutti, senza fughe in avanti o personalismi vari, e spero che chi oggi ha dalla sua i cordoni della borsa non giochi di tattica meramente elettorale, ma abbia a cuore il futuro della nostra comunità.