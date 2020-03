La politica litiga sulle nomine Finaosta e il coronavirus dilaga

Caro direttore, nei giorni scorsi ho letto su Repubblica lo sfogo di una giovane donna di Alzano Lombardo che ha perso suo papà nella battaglia contro il Covid-19.Ci implora tutti di stare a casa, senza se e senza ma!



Leggo ormai con fastidio sui giornali, sui social, le richieste più assurde: posso andare in bicicletta, posso andare a correre nel parco, quante volte posso andare a far la spesa!

BASTA non si esce, se non strettamente necessario!



Permettimi ancora, però qualche considerazione.



La Giunta Regionale sta di nuovo dando prova del sua efficienza; ci hanno inondato con comunicati contradittori sia del Presidente Testolin, del suo Partito e di quasi tutti i partiti che siedono in Consiglio Regionale, sulla vicenda di una nomina in FinAosta!



Posso essere sincero, delle nomine, tanto sappiamo come avvengono sia che le faccia uno o lo faccia l’altro, non ce ne frega NULLA!



Tutte queste energie mettetele per combattere questa battaglia epocale: Covid19



L’egoismo dei partiti, sarà spazzato via con il covid19, avete ancora una chance, datevi da fare perché la nostra Valle possa essere ancora d’esempio; adesso l’esempio viene dal Presidente della Campania De Luca, il governo nazionale copia i suoi provvedimenti: dalla chiusura delle scuole, alla chiusura dei ristoranti e adesso copierà anche il decreto che vieta le passeggiate, non per le passeggiate ma perché non dobbiamo andare in giro a diffondere il Virus.



Per tornare all’egoismo dei partiti, ancora una riflessione: ne abbiamo avuto infatti prova, recentemente, con le vicende che hanno portato alla dissoluzione del nostro Consiglio Regionale.

Il vero motivo non era quello dello stallo amministrativo, ma quello di andare alle elezioni, per poter massimizzare il consenso elettorale di qualche forza politica e/o di qualche personaggio.



Purtroppo, in questi giorni così importanti si capisce, chi è stato il vero artefice di questa operazione: non è stata la Lega, ma è stato il partito che per anni ha guidato, con il consenso di tanti, la nostra Valle, l’Union Valdôtaine. Union che ha infatti, perfino sfiduciato il suo iscritto, il Presidente Testolin.



Il Presidente Erick Lavevaz, che adesso cerca con comunicati roboanti dI invitare tutti alla responsabilità senza proporre un idea, che sia una, per uscire da questa crisi, ha di fatto sfiduciato Testolin, chiedendo recentemente a gran voce di andare all’ elezioni, mettendo al primo posto gli interessi del partito e non quelli della nostra Regione come fa adesso.

Per la nomina FInAosta si nota, infatti, l’interesse di bottega dell’Union, in effetti sia Lavevaz che Testolin chiedono spiegazioni su questa nomina, studino qualcosa per adesso!



Invece ora con un Presidente sfiduciato dal suo stesso partito e con una Giunta a mezzo servizio, ci troviamo in questa battaglia, i Valdostani sanno lottare, però per favore voi smettetela di bisticciare, fate qualcosa di Valdostano!



Antoine Labarde

Grazie Labarde, concorso, le dirò di più: la mancata nomina di tre Commissari è l'evidente dimostrazione che i politichini vogliono mantenere il loro potere; prealtro utilizzato male. La Signora Casalinga di Voghera avrebbe fatto meglio e di più. pi.mi.