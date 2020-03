PAPA: In preghiera con l’Italia

Con l’esortazione ad affidarsi, nella solennità liturgica di san Giuseppe, all’intercessione del «custode della Sacra Famiglia e di ogni nostra famiglia» — perché «anche il falegname di Nazareth ha conosciuto la precarietà e l’amarezza, la preoccupazione per il domani; ma ha saputo camminare al buio di certi momenti, lasciandosi guidare sempre senza riserve dalla volontà di Dio» — attraverso un videomessaggio Papa Francesco si è unito spiritualmente, nella sera di giovedì 19 marzo, alla recita del rosario promossa dalla Conferenza episcopale italiana in questo momento di emergenza sanitaria che colpisce il Paese e il mondo intero.

Ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa è stata invitata a rivolgersi da casa al Signore, perché custodisca in particolare gli ammalati e le persone che si stanno prendendo cura di loro.E del forte legame tra il vescovo di Roma, che è primate d’Italia, e la Repubblica italiana ha dato testimonianza anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, attraverso un messaggio fatto pervenire a Francesco in occasione del settimo anniversario dell’inizio del ministero petrino. «Tale ricorrenza — ha scritto il presidente della Repubblica — coincide quest’anno con un periodo di speciale prova per la diffusione globale del coronavirus Covid-19

. In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunità internazionale trova nella Sua illuminante missione pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici — ha assicurato — un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli stati e tra i popoli, in adesione all’esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili che Vostra Santità propone con instancabile determinazione all’umanità tutta».

Intanto il Pontefice ha proseguito sia giovedì 19 sia venerdì 20 la celebrazione delle messe del mattino da Casa Santa Marta: nella prima ha parlato della comunione spirituale e nella seconda di come confessarsi quando mancano i preti.