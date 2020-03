Sale la curva dei positivi al coronavirus in Valle

Sono 296 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo comunica l'Unità di crisi nel bollettino diffuso alle 13. Tra i contagiati - a cui vanno aggiunti 11 pazienti deceduti - ci sono 75 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (15 in Rianimazione) mentre gli altri 221 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 2.328 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica. I tamponi in attesa di risultato sono 243 (ne sono stati eseguiti 882).

Usl Vda, no sacchi immondizia al posto camici

"In relazione ad alcune notizie comparse sulla stampa locale nella giornata di oggi, riferite a presunti 'sacchi dell'immondizia utilizzati da personale sanitario al posto dei camici', si specifica che tale informazione è assolutamente infondata". Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta, in merito a una notizia diffusa dall'ANSA, sulla base di fonti sanitarie. "Il personale sanitario operativo nel reparto Covid-19 dell'ospedale regionale U. Parini di Aosta, a causa della già riferita insufficienza dei camici in dotazione, - prosegue la nota dell'Usl - utilizza camici in uso in ambiente veterinario. Si tratta di DPI diversi da quelli impiegati normalmente in ospedale, ma in grado di garantire comunque un adeguato livello di protezione individuale". Secondo l'azienda sanitaria "tale misura è resa necessaria e, ci si augura, limitata al tempo necessario al reperimento dei Dpi necessari e adeguati, in sinergia con la Protezione civile".