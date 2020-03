L’USL INVITA ALLA DONAZIONE DI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI

La Direzione strategica dell’Azienda USL della Valle D’Aosta intende fare un appello alle aziende e ai privati cittadini affinché donino i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente in loro possesso, se non utilizzati.

“La Protezione civile sta distribuendo, a livello nazionale, DPI utili ma purtroppo in misura ancora non sufficiente a coprire il fabbisogno della nostra Regione – spiega Angelo Michele Pescarmona, Commissario USL – e i DPI attualmente a disposizione dei nostri magazzini e delle strutture che si occupano dell’approvvigionamento sono in via di esaurimento, nonostante le generose donazioni in termini di presidi e di risorse. Pertanto, chiediamo a tutti coloro che ne siano in possesso, la disponibilità a fornire all’USL i DPI che non stiano utilizzando, in via di estrema urgenza.

Intendo ringraziare, a nome della Direzione strategica, del coordinamento Covid-19 e, soprattutto, da parte del nostro personale sanitario “in prima linea”, tutti coloro che vorranno aiutarci in questo difficile momento”.

Destinatari della richiesta di donazione sono le farmacie, gli studi dentistici, gli ambulatori veterinari, le strutture sanitarie accreditate e convenzionate con l’USL, parrucchieri/estetisti, aziende e professionisti, privati cittadini.

Nello specifico, i DPI che possono essere donati sono:

· Guanti

· Mascherine tipo FFP2 ed FFP3

· Mascherine chirurgiche

· Visiere facciali

· Occhiali di protezione

· Calzari

· Cuffie copricapo

· Tute DPI di III categoria (tipo 3-4-5-6) – monouso, non riutilizzabili, con cappuccio e zip – con certificazione di rischio chimico e infettivo

· Camici DPI di III categoria – monouso e non riutilizzabili - con certificazione di rischio chimico e infettivo

Per le donazioni dei DPI è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici che fanno riferimento al magazzino economale dell’USL Valle d’Aosta

393/9348376

0165/231519

Si ricorda, inoltre, che l’impegno del nostro ospedale può essere sostenuto anche attraverso donazioni in denaro, beni mobili e immobili.

Le donazioni in denaro sono finalizzate all’acquisizione di attrezzature, beni e servizi e alla realizzazione di specifiche iniziative per l’effettuazione delle attività sanitarie di cura e di assistenza.



Il C.C. bancario a favore dell’Azienda Usl:

Banca Unicredit spa – IBAN IT 12 F 02008 01210 000103793253

CAUSALE: sostegno emergenza Coronavirus, seguito da nome e cognome, indirizzo mail o recapito telefonico e codice fiscale del soggetto che effettua la donazione.

Tutte le informazioni sul sito ww.ausl.vda.it