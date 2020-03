Sotto controllo anche un consigliere regionale per accertamento contagio coronavirus

Sarà la Presidenza del Consiglio ad ufficializzare se risponde a verità che tra i consiglieri regionali è stato riscontrato un caso di sospetta positività. La notizia non è stata confermata ma c'è chi assicura che chi è sotto controllo ha fatto appello alla riservatezza.

Si può applicare la riservatezza per personaggi pubblici, come lo sono gli eletti in Consiglio Valle, che incontra persone, che anche recentemente, forse, ha partecipato ai lavori delle commissioni e via dicendo. Altri personaggi pubblici, da Zingaretti a Fontana e fino al Commissario dell'Usl hanno dato notizia della loro positività per mettere in sicurezza le persone con le quali hanno avuto contatti.