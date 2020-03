Coronavirus et école: en Valais l’enseignement à distance commence lundi

Une plateforme de formation à distance, pour les enseignants et les élèves des écoles primaires et des cycles d’orientation qui ne disposent pas encore des possibilités offertes par Office 365, entrera en fonction en début de semaine.

Cette semaine a été très active pour le Service de l’enseignement et les enseignants. Jean-Philippe Lonfat, chef du service, explique que des solutions ont été élaborées pour pouvoir commencer l’enseignement à distance dès lundi prochain. «Dans cette perspective, nous proposerons une plateforme de formation à distance pour les enseignants et les élèves des écoles primaires et des cycles d’orientation qui ne disposent pas encore des possibilités offertes par Office 365. Le secondaire 2 dispose quant à lui déjà d’outils numériques performants», explique-t-il.

Une solution qui permettra le partage de fichiers, le dépôt de travaux, éventuellement des classes virtuelles (en vidéo) et une supervision des activités de la part de l’enseignant. «Ainsi, chaque enseignant aura la possibilité d’encadrer ses élèves et d’utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme à des fins pédagogiques», ajoute encore Jean-Philippe Lonfat. Au sein des enseignants valaisans, le calme revient peu à peu. «A l’annonce de la fermeture des classes, j’avoue que nous avons eu un coup de chaud», souligne Olivier Solioz, président de la SPVal.

Certaines écoles ont réagi tout de suite en demandant aux élèves de prendre tout leur matériel à la maison; d’autres ont été moins rapides. «La communication s’est faite entre samedi et dimanche et les élèves, parfois avec des parents, ont pu venir chercher le matériel lundi et mardi.»

Depuis lundi, les enseignants se sont ainsi attelés à préparer des activités spécifiques pour cette situation inhabituelle. «Le délai est fixé à lundi et nous serons prêts», assure Olivier Solioz.