PAPA: Il primato della misericordia

Proseguendo gli appuntamenti in diretta streaming, a causa della pandemia da covid-19 che impone di evitare gli assembramenti di persone, il Pontefice è ritornato successivamente a parlare dell’emergenza sanitaria di questi giorni al termine dell’udienza generale dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico vaticano: dapprima invitando a partecipare «i prossimi venerdì e sabato 20-21 marzo» all’iniziativa mondiale “24 ore per il Signore” e successivamente facendo proprio «l’appello dei Vescovi italiani che hanno promosso un momento di preghiera per tutto il Paese.

Ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa: tutti uniti spiritualmente» giovedì 19 alle 21 «nella recita del Rosario... Io vi accompagnerò da qui», ha assicurato, confidando nell’intercessione di san Giuseppe, affinché «custodisca... gli ammalati e le persone che stanno prendendosi cura» di loro.