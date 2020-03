Domani sabato 21 marzo sainte Clémence

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 22 marzo - IV di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Mercoledì 25 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la quarta Stazione quaresimale

Domenica 29 marzo - V di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda sabato 21 marzo sainte Clémence

La Chiesa celebra Santa Benedetta Cambiagio Frassinello Religiosa

Figlia di contadini, nacque il 2 ottobre 1791, nell'entroterra genovese. Nel 1804 si trasferì a Pavia. Pur sentendosi votata alla vita religiosa accettò, per esigenze familiari, di sposare Giovan Battista Frassinello, operaio e fervente cristiano, originario di Ronco Scrivia. Non ebbero figli. Allora Benedetta, con il consenso del marito, cercò di realizzare il desiderio di consacrarsi interamente a Dio. Accolta dalle suore Orsoline di Caprioglio, nel Bresciano, dovette lasciare per motivi di salute. Rifugiatasi nella preghiera, ebbe la visione di san Girolamo Emiliani che la guarì. Mentre il marito entrò come fratello laico tra i Somaschi, lei avviò un'opera di assistenza per le fanciulle povere. Nel 1827 fondò a Pavia la prima scuola popolare. Dalle ragazze che la frequentavano prese avvio la Congregazione delle Suore di Nostra Signora delle Provvidenza. Dodici anni dopo a Ronco Scrivia nascerà la Casa della Provvidenza. Morì a Ronco Scrivia il 21 marzo 1858. È stata canonizzata da Giovanni Paolo II il 19 maggio 2002.

Il sole sorge alle ore 6,36 e tramonta alle ore 18,30.