Da Fondazione Comunitaria 1.500 mascherine per medici e infiermieri del Parini

A tre giorni dal lancio della raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus VDA, la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta, la Youth Bank, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta-Csv, la Caritas Diocesana, il Forum del Terzo settore e i Lions Club VdA, hanno acquistato 1.500 mascherine per contribuire all’urgente richiesta da parte del personale sanitario dell’ospedale Parini e dei volontari impegnati ad assistere le persone in difficoltà.

La dotazione servirà a proteggere indicativamente almeno 50 persone tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari o volontari per circa un mese intero. A questo primo intervento ne seguiranno altri a favore di bambini, giovani e persone anziane, in accordo con le Amministrazioni locali, per garantire la comunicazione a distanza a scopo di istruzione o per mantenere relazioni sociali e conservare un legame, seppure assottigliato, con il mondo degli affetti.

“È una primissima risposta concreta a un’emergenza di portata storica – afferma Pietro Passerin D’Entrèves, Presidente di Fondazione Comunitaria, a nome di tutti i partner – Le mascherine FFP2 sono quasi introvabili, ma siamo riusciti a effettuare rapidamente un ordine per circa 11.000 euro attivando i nostri canali. Ma non basta, servono altre risorse".

Fondazione Comunitaria e suoi partner si impegnano a garantire "un utilizzo efficace e ragionato delle nostre risorse - si legge in una nota - sia con azioni immediate, sia con interventi strategici"

. È possibile donare per mezzo di bonifico bancario alla Fondazione, indicando in entrambi i casi la causale: Fondo Emergenza Coronavirus VdA. Coordinate bancarie: Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta Banca Intesa San Paolo c/c 5667 IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667BCC Valdostana c/c 50701 IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701UniCredit c/c 000102396075 IBAN IT37 G 02008 01210 000102396075Con Paypal dai sito www.fondazionevda.it