CVA in prima liena per sostenere imprese e famiglie per crisi Covid-19

L’Azienda si sta adoperando per finalizzare alcuni interventi da porre in atto nel più breve tempo possibile. Alcuni di essi sono già stati concretizzati, come la donazione all’Ospedale Parini di 150.000 Euro, nonché l’approvvigionamento di 10.000 mascherine protettive, che verranno consegnate al personale sanitario non appena ricevute.

L’Azienda è inoltre impegnata nella predisposizione di un piano di agevolazioni a sostegno delle famiglie che si concretizzerà nella possibilità di sospendere il pagamento delle bollette prima casa per un periodo di 6 mesi, con successiva rateizzazione nei 3 anni seguenti senza oneri finanziari aggiuntivi.

Tale intervento comporterà la sospensione del pagamento di bollette per un importo potenziale di circa 9,7 milioni di euro.

"L’agevolazione studiata si legge in una nota del Gruppo CVA - vuole essere un ulteriore intervento concreto ed immediato, coordinato con le misure messe in atto dalle istituzioni regionali".

A giorni la Società renderà noti i dettagli di questa iniziativa.

Inoltre il Gruppo sta studiando alcune azioni anche a favore delle imprese della Valle d’Aosta, di cui verrà data evidenza nei prossimi giorni.

Infine le Aziende del Gruppo CVA hanno provveduto a stipulare una polizza assicurativa a tutela del proprio personale dipendente in caso di ricovero da COVID-19. "Che siano dipendenti, collaboratori, concittadini o clienti, in questo momento difficile - si legge nella nota - il Gruppo CVA desidera essere più che mai vicino alla popolazione valdostana".