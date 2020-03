Courmayeur: Minoranza chiede al sindaco di modificare il bilancio

Ridurre la tariffa smaltimento rifiuti; azzerare, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le rette di asili e mense scolastiche; abrogare, almeno per tutto il 2020, la tassa di soggiorno; per l’anno 2020, di abbassare al massimo possibile le aliquote IMU; ridurre al massimo possibile i diritti di segreteria ed eventualmente eliminarli per tutte le pratiche amministrative telematiche, per l’anno 2020; presentazione di UN PIANO TURISTICO PLURIENNALE, STRATEGICO E STRAORDINARIO finalizzato alla programmazione di tutti gli aspetti legati alle politiche e alle azioni turistiche a sostegno e rilancio del turismo.

E' quanto chiedono i Consiglieri di minoranza del Consiglio comunale di Courmayeur che hanno chiesto al sindaco la revisione del bilancio.

"Consci e consapevoli che alle azioni che limiteranno le entrate previste dovranno seguire azioni che limiteranno anche le uscite - spiegano i consiglieri - riteniamo che il documento di bilancio possa essere il primo terreno di confronto per rielaborare insieme le PRIORITA’ di spesa, alcune delle quali potrebbero essere attuate fin da subito.

Alberto Vaglio, Fabrizia Derriard, André Savoye, Daniela Scalvino, Massimo Sottile, Roberta D’Amico, chiedono al Sindaco di "discutere il documento di bilancio di previsione 2020/2022, per poterlo modificare alla luce della grave emergenza intervenuta, ed individuare da subito misure urgenti e straordinarie a sostegno dell’economia e delle persone del territorio, attivando un percorso di confronto tra Consiglio e Associazioni di categoria delle imprese presenti sul territorio, per studiare azioni di sostegno economico e rilancio dell’economia locale.