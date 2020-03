AOSTA: NUOVE MISURE PER CONTENIMENTO E CONTRASTO DIFFUSIONE COVID-19

I nuovi provvedimenti validi fino alla data del 3 aprile per il contenimento e il contrasto della diffusione della malattia Covid-19, hanno esteso e inasprito le misure in precedenza valide solo nei territori soggetti a contenimento rafforzato anche in tutto il restante territorio nazionale. In particolare, sono istituite:

la chiusura al pubblico dei Centri comunali di conferimento siti, rispettivamente, in via Caduti del Lavoro, 11 e in località Montfleury, fatte salve esigenze indifferibili e urgenti da comunicare al Numero Verde della società Quendoz 800.778.797;

la chiusura al pubblico del Cimitero comunale per le visite ai defunti;

la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri delle frazioni comunali e dell'antico cimitero di Sant’Orso.

L’Amministrazione ricorda ancora che sono sospese le cerimonie funebri pubbliche. È consentito l’ingresso al Cimitero comunale, al seguito del carro funebre, unicamente ai parenti più stretti del defunto (genitori, coniuge, figli, fratelli o conviventi) e comunque nel rispetto delle distanze già stabilite.

L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito a un solo familiare/convivente per volta. Infine, è sospesa anche l’utilizzazione delle sale annesse al Cimitero comunale e al Tempio crematorio (Sala del Commiato e Sala delle elaborazioni laiche).