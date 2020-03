LA PAROLA A CHI PRODUCE OCCUPAZIONE REDDITO RICCHEZZA

Buongiorno,

sono ....................avrei bisogno cortesemente di informazioni per quanto riguarda la categoria a cui appartengo. Sono un piccolo imprenditore (ditta individuale ) ho un bar tavola calda in Val d' Ayas, il locale è situato sulle piste da sci nel comprensorio Monterosa ski. Gli impianti sono stati chiusi 8/03/2020 per il COVID-19 ovviamente ho trovato giusto la salute prima di tutto.

In questo momento mi sono messo in autoisolamento per proteggere la salute dei miei figli e non solo, purtroppo stando da solo continuo a pensare come farò ad affrontare questa situazione oserei dire drammatica per quanto riguarda il lato economico. Avendo chiuso cosi presto ho seri problemi nell'arrivare ad affrontare i prossimi mesi fino a nuova apertura. In questa zona purtroppo la stagione invernale è la stagione più importante ed in estate (se apriremo)non aiuterà molto il bilancio l'estate più che altro serve per una questione di immagine. Quindi mi domando come faccio a pagare l'affitto da marzo in poi?

Tra poco dovrò pagare gli ultimi stipendi, le ultime forniture, ho sentito e cerco di seguire tutti i TG per poter capire il più possibile ma sinceramente non si capisce niente non è molto chiaro. Per esempio i 600,00€ una tantum a cosa mi servono? non me ne faccio niente parlo con rispetto a quella cifra ma solo l'affitto mi costa più di 4000,00 € al mese.

Poi se abbiam chiuso a marzo e a quanto ho sentito alcune spese saranno rinviate a fine maggio per me non ha senso chiuso ero a marzo chiuso lo sarò a maggio, nella vita sono sempre stato ottimista ma in questo momento credo di perdere entusiasmo e fede in tutto quello che ho lottato e creduto. Ho bisogno di capire cosa mi aspetta e se ce una soluzione per poter tenere in piedi ciò che ho in questo momento. non aggiungerei altro perché mi dilungherei molto.

La situazione è davvero grave Vi chiederei di aiutarmi a capire.

cordiali saluti.