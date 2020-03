Coronavirus: Superato tetto 200 contagiati, oltre 1850 quelli in isolamento domiciliare

Sono saliti a 209 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 13. Tra i contagiati - a cui vanno aggiunti sette pazienti deceduti - ci sono 58 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (11 in Rianimazione) mentre gli altri 151 sono in isolamento domiciliare.

Infine sono 1.854 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. I tamponi in attesa di risultato sono 168.