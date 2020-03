Oggi giovedì 19 marzo saint Joseph

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 20 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 22 marzo - IV di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Mercoledì 25 marzo

Vescovado - mattino

Udienze

Cappella del Seminario Maggiore - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea - trasmessa in diretta

su Radio Proposta in Blu per la quarta Stazione quaresimale

Domenica 29 marzo - V di Quaresima

Cappella del Seminario Maggiore - ore 10.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu

Martedì 31 marzo

Vescovado - mattina

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 19 marzo saint Joseph

La Chiesa celebra San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria

Questa celebrazione ha profonde radici bibliche; Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l'umile via dei sogni. Come l'antico Giuseppe, è l'uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universale e Giovanni XXIII ha inserito il suo nome nel Canone romano.

Solennità di san Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria: uomo giusto, nato dalla stirpe di Davide, fece da padre al Figlio di Dio Gesù Cristo, che volle essere chiamato figlio di Giuseppe ed essergli sottomesso come un figlio al padre. La Chiesa con speciale onore lo venera come patrono, posto dal Signore a custodia della sua famiglia.

