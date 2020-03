Coronavirus: Verso i 300 contagiati in Valle d'Aosta

Sono 232 i casi positivi al coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi diffuso alle 18. Tra i contagiati - a cui vanno aggiunti sette pazienti deceduti - ci sono 74 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (nove in Rianimazione) mentre gli altri 158 sono in isolamento domiciliare. Infine sono 1.965 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. I tamponi in attesa di risultato sono 246 (sun un totale 708).

SALGONO A OTTO I MORTI

Sono otto finora i morti in Valle d'Aosta con il coronavirus Covid-19. Di questi - secondo quanto appreso dall'ANSA - sette sono morti all'ospedale Parini e uno a casa ad Aosta. L'età delle vittime varia da 58 a 98 anni. Molti di loro avevano patologie pregresse. Da registrare, pertanto, una forte impennata dei decessi rispetto a ieri che erano tre.

VIETATA ATTIVITA MOTORIA E CANTIERI CHIUSI

Con un'ordinanza l presidente della Regione Valle d'Aosta ha vietato l'attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. Lo spostamento a piedi sarà consentito solo per lavoro, necessità o salute. Viene disposta anche la chiusura di tutti i cantieri.

NEBIOLO: SUPEREREMO 300 CONTAGI. PORRETTA: LA CURVA SALE ANCORA

"Vista l'evoluzione del numero dei contagiati, che sono già 232, credo che supereremo la quota stimata di 300". Lo ha detto Pier Eugenio Nebiolo, direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, in merito all'emergenza coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo Pio Porretta, responsabile della Protezione civile valdostana, "la curva dei contagi è ancora in crescita".

MANOVRA DA QUASI 6 MILIONI PER AZIENDE

Prevede uno stanziamento di 5,7 milioni di euro il pacchetto di interventi contenuto nel disegno di legge dal titolo "Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". la proposta è stata elaborata dal Governo regionale. Dei 5,7 milioni, due milioni sono riservati all'erogazione del trattamento di integrazione salariale (per le imprese che hanno un numero di dipendenti pari o inferiore alle dieci unità) e altri 3,7 milioni sono destinati alle Confidi per costituire un fondo della durata di 48 mesi presso i Confidi volto a "sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (Pmi)". Il testo sarà domani esaminato dalla seconda commissione del Consiglio Valle.