Dalla Cogne Acciai Speciali 100mila euro all'Usl per combattere il cornavirus

Da sempre fortemente legata al territorio, l’Azienda ha scelto di donare 100 mila euro alla Usl della Valle d’Aosta per l’acquisto di materiale sanitario di primaria utilità e macchinari respiratori per la struttura ospedaliera di Aosta.

“È un’azione di responsabilità, sia verso il nostro territorio che nei confronti degli operatori del settore sanitario che in questo momento sono in prima linea – commenta la Società. – Per le aziende, che pure sono fortemente colpite da questa situazione, è un dovere morale dare il proprio supporto e abbiamo ritenuto necessario contribuire per aiutare i professionisti del sistema sanitario che stanno affrontando una crisi senza precedenti".

La Cogne Acciai Speciali, tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabili e speciali.