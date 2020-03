A partire dal 23 marzo la Cogne Acciai Speciali tornerà alla piena operatività industriale

A conclusione delle attività di pulizia e sanificazione e il progressivo riavvio dell’attività produttiva, dal 23 marzo la Cogne Acciai Speciali tornerà alla piena operatività industriale.

Al termine delle verifiche che verranno svolte all’interno dello stabilimento da un’apposita commissione, a partire dalla prossima settimana, sulla base di un calendario e di modalità definite con le Oo.Ss., ripartirà la produzione con un nuovo modello organizzativo che recepisce le disposizioni del Protocollo siglato da Ministero e Organizzazioni e di categoria al fine di garantire standard più elevati di salute e sicurezza per i lavoratori.

In una nota congiunta Azienda-Sincacati, viene sottolineato che "malgrado la criticità del momento, l’azienda in tutto questo periodo è sempre stata operativa, garantendo continuità alle spedizioni e mantenendo l’abituale livello di servizio al mercato e le relazioni con i clienti. In particolare, la supply chain dei settori strategici è stata assicurata e continuerà ad esserlo grazie alla presenza di magazzini appositamente dedicati".